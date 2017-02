Donaueschingen (jak). Nach 18 Verhandlungstreffen und 23 Vertragsentwürfen kann die Stadt Donaueschingen nun das Konversionsgelände kaufen. "Die Verhandlungen sind abgeschlossen und der Notartermin steht", sagt Oberbürgermeister Erik Pauly. Der Gemeinderat hat in nichtöffentlicher Sitzung grünes Licht dafür gegeben. Nun steht noch eine Gesellschafterversammlung der Konversions GmbH an, in der die Geschäftsführer die Weisung erhalten sollen, den Kaufvertrag abzuschließen. "Es war eine hochkomplexe Angelegenheit", so Pauly. Denn durch die Notunterkunft saß mit dem Land ein weiterer Verhandlungspartner am Tisch.