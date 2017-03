Das Infomobil "Kolping Roadshow" zum Thema Flüchtlinge und Intergration macht auf seiner Reise durch Deutschland in Hüfingen Halt. Inger Witzenhausen hält Hintergrundwissen zum Thema Flucht und Integration bereit, das sie am Abend mit einem Vortrag im Pfarrheim weiter beleuchtet. Mit diesem Angebot will das Kolping-Netzwerk die Bevölkerung für die Belange der Flüchtlinge, die Gründe ihrer Flucht und ihre Integration sensibilisieren. Mit vielen Spiel- und Mitmachaktionen, Texttafeln und multimedialen Elementen werden alle Altersgruppen angesprochen. Heute ist das Infomobil in Donaueschingen zu Gast: Es wird von 11 Uhr bis 17 Uhr in der Karlstraße/Hanselbrunnen stehen. Um 20 Uhr findet im "Ochsen" der Vortrag statt. Foto: Lendle