Donaueschingen Kochen ohne Barrieren in Breslauer Straße

Jeder Mensch hat ein Recht auf Arbeitsplatz

Menschen definieren sich und ihren Selbstwert über Arbeit. Egal ob mit oder ohne Handicap: Per Gesetz hat jeder Mensch das Recht auf einen Arbeitsplatz. Das Recht auf Teilhabe und eine Anstellung für Menschen mit Behinderungen wird durch das Bundesteilhabegesetz neu geregelt.

Für die Bruderhausdiakonie ist dieses Teilhaben nichts Neues, sondern immer schon Leitbild gewesen. Alles geht zurück auf Gustav Werner. Der Geistliche, den die Idee von Gerechtigkeit für alle Menschen umtrieb, gründete 1837 die Institution Bruderhausdiakonie, die heute in ganz Baden-Württemberg wirkt und auch in Donaueschingen mit verschiedenen Gruppen vertreten ist. Von der Bruderhausdiakonie wird beispielsweise auch die Kantine in der Agentur für Arbeit betrieben.