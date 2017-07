Donaueschingen Knappe Entscheidung für raschen Baubeginn der Halle

Der Ortschaftsrat hatte sich im Vorfeld deutlich gegen die abgespeckte Version der Halle ausgesprochen: Die Einsparungen würden in keinem Verhältnis zu den Nachteilen, die die Halle dadurch bekommen würde, stehen.

"Die ursprünglichen Planungen für den Neubau enthalten wirklich keinen Luxus", sagte Ortsvorsteher Hans-Günter Buller. Grüningen brauche eine neue Halle: Erst vor Kurzem habe es wieder eine Krisensitzung gegeben, weil sich noch nicht einmal ein Abend finden lasse, an dem die Theatergruppe proben könne. Parkplätze gebe es ausreichend beim Sportheim und an der alten Halle und auch auf einen Gehweg könnte verzichtet werden. Alle Vorarbeiten wären gemacht: Das Grundstück ist gekauft, der Bebauungsplan ist aufgestellt und auch die Planungen wären vorhanden.

"Die Einsparungshoffnungen haben sich leider nicht erfüllt", so Marcus Greiner, CDU. So sollten die ursprünglichen Planungen verfolgt werden und die Realisierung davon abhängig gemacht werden, ob es für das Projekt Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gibt.

Wolfgang Karrer (SPD) erinnerte sich an den Hallenbau in Pfohren, wo im Nachhinein noch eine Bühne, ein Foyer, ein Lagerraum und ein Raum für Lüftung angebaut werden mussten. "Das ist wesentlich teurer und jedes Mal ein Eingriff in die Substanz." Der ehemalige OB Thorsten Frei habe den Grüningern versprochen, dass die Halle 2016 gebaut werde. "Ich fühle mich da in der Verantwortung."

Achim Durler (FDP): "Wir sollten den Grüningern ihre Halle bauen und nicht erst in vier Jahren." Klar müsse man auch auf die Kosten schauen, aber die Preissteigerung dürfte nicht aus dem Blick geraten. "Sonst rennen uns die Kosten davon." Die Vergangenheit habe bewiesen, dass die Stadt ganz anderes stemmen könnte – etwa die Sanierung des Fürstenberg-Gymnasiums.

Franz Wild (GUB) sprach sich dafür aus, erneut nach Einsparungsmöglichkeiten zu suchen. Außerdem würden ein Raumkonzept und genaue Nutzungsangaben fehlen. Seine Fraktion werde sich nicht für einen sofortigen Bau aussprechen.

Christian Kaiser (Grüne): "Die Grüninger Halle steht schon sehr lange auf der Agenda. Wir sollten sie realisieren, nicht weil wir sie vom Tisch haben wollen, sondern weil wir bei den Grüningern im Wort stehen." Und auch wenn es keine ELR-Mittel gebe, "müssen wir jetzt endlich bauen."