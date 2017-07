Donaueschingen Klirrende Schwerter lassen staunen

Auch das Programm im Lager bot für alle Generationen etwas. Einer, der über das Land zog und die Menschen mit seinem Mäuseroulette in Scharen lockte, war "Markus der Mäusegaukler". Der Mediengestalter aus "Maushausen" war durch einen Bandscheibenvorfall gezwungen, etwas Neues zu machen, entdeckte das Mittelalter für sich, das ihn fortan nicht mehr losließ. Interessiert verfolgen die Besucher mit, wie ein Kettenhemd Stück für Stück entsteht. Im Endergebnis nach einem Jahr Arbeit zählt es ungefähr 22 000 Kettenringe und wiegt zehn bis zwölf Kilogramm. Im Lager der Brigachtaler Ententümmler gab es unter anderem die unterschiedlichen Arten des Webens zu bestaunen.

Liebevoll hatten sich die Pfohrener Vereine mit dem Thema Mittelalter auseinandergesetzt. So sprachen die Namen ihrer Stände bereits für sich – "Zur holden Maid", "Schänke zum runden Leder" oder "Amigos des Motorismo" war an den Hütten, die einige vom Donauquellfest her erkannt haben dürften, zu lesen.

Lang anhaltenden Jubel und Beifall gab es auch für das Showprogramm auf den Festbühnen. Die Rockband von Metusa rockte am Samstagabend während mehreren Stunden das mittelalterliche Festgelände.

Auf der kleinen Bühne bezauberte das Quartett von "Minne Pack" in der Besetzung Dirk Fricker, Thomas Bührig, Tamara Fricker und Günter Draxler mit seinem Minnegesang dermaßen, dass das Publikum sie kaum von der Bühne lassen wollte. Mehr noch: Die Vier haben bereits erste CD-Anfragen bekommen. Gleichzeitig lieferten die Vier den Beweis, dass es nicht immer eingekauft Künstler braucht – denn es standen gleich drei Pfohrener auf der Bühne.

In Text und Musik präsentierte die Band "Metusa" die harte Seite des Rock und rüttelte mit seinen Texten die Fans auf. Die Begeisterung kannte keine Grenzen.