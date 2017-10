Donaueschingen Klimawandel als gemeinsames Projekt

Um das wichtige Thema lokaler Klimawandel am Fürstenberg-Gymnasium im Unterricht der Fächer Geogrfhie und Naturwissenschaft und Technik zu verankern, schließen sich nun zwei Partner zusammen, die bereits in der Vergangenheit gemeinsam aktiv waren. Professor Alexander Siegmund, Leiter der Heidelberger Einrichtung, ist selbst Absolvent des Fürstenberg-Gymnasiums. Siegmund hat an seiner ehemaligen Schule nicht nur mehrere Vorträge zum Thema gehalten, sondern sogar während eines Forschungsaufenthaltes in der Antarktis eine Schülergruppe am Fürstenberg-Gymnasium in das damalige Projekt mit eingebunden.

Die beiden Partner werden im Rahmen der neuen Zusammenarbeit nicht nur vorhandene Unterrichtsmaterialien aus den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft und naturnahen Ökosystemen einsetzen und im Unterricht am Fürstenberg-Gymnasium erproben, sondern möchten auch ganz neue Themen für die Fächer Naturwissenschaft und Technik sowie Geografie aufbereiten.

In einer späteren Projektphase könne das Donau­eschinger Gymnasium dann eine Multiplikatorenfunktion für umgebende Schulen übernehmen. Diese Aktivitäten stärken nicht nur die beteiligten Fächer, sondern übergeordnet auch die in den neuen Bildungsplänen verankerte Leitperspektive "Bildung für eine nachhaltige Entwicklung".

Im Zuge des Projektes "Dem Klimawandel nachhaltig begegnen lernen" wird die Beurteilungs- und Handlungskompetenz von Jugendlichen zum Thema regionaler Klimawandel in einem interdisziplinären und multimethodischen Ansatz gefördert. Anhand von exemplarischen Phänomenen aus der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und naturnahen Ökosystemen sollen Jugendliche bisherige und zukünftige Auswirkungen des Klimawandels in ihrem Lebensumfeld erkennen, analysieren und beurteilen lernen.