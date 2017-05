Donaueschingen Kleine Künstler zeigen, was sie gelernt haben

Die IMTA wird jedes Jahr von 2000 bis 3000 Lehrkräften und weiteren Interessierten besucht.

Weitere Informationen: www.imta-bodensee.com

Geschichte

Die erste Internationale Musische Tagung fand am 1. Juni 1957 in Kressbronn statt. Zum Abschluss der Tagung wurde die "Musische Arbeitsgemeinschaft Bodensee" gegründet. Damals entschied die Arbeitsgemeinschaft: "Von jetzt an wird jährlich einmal an einem anderen Ort in einem anderen Land eine musische Tagung als freiwilliges Lehrerfortbildungsangebot stattfinden." Die 60. IMTA war 2016 in Biberach.

Arbeitsgemeinschaft

Unter den Schulämtern rund um den Bodensee besteht die internationale Arbeitsgemeinschaft, die sich der Förderung des musischen Unterrichts annimmt. Diese Arbeitsgemeinschaft hat sich bewusst keine Statuten gegeben, so dass jede IMTA neu als "unbeschriebenes" Blatt vom jeweiligen IMTA-Ausrichter gestaltet wird und auch so jeweils ihren eigenen Charakter entwickeln und auf regionale Besonderheiten eingehen kann.

Ziel

Die IMTA hat zum Ziel, in den Schulen das Bewusstsein für einen musisch-kreativen und bewegten Unterricht zu fördern und beispielhaft Anregungen zu geben. Es handelt sich um eine Werkschau, die aus der täglichen Arbeit von Lehrkräften und ihren Schulklassen entsteht. Kinder, Schüler, Jugendliche und junge Erwachsene und Lehrer aus einer Region zeigen, was und wie sie in ihrem musischen Unterricht lehren und lernen.