Donaueschingen Klasse 2000 kommt an

Die Grundschule nimmt seit dem Schuljahr 2010/11 an dem Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtvorbeugung teil. Momentan beteiligen sich alle sechs Klassen und erforschen mit der Symbolfigur Klaro, was sie selbst tun können, um sich wohlzufühlen. Zwei- bis dreimal mal pro Schuljahr führt die Klasse-2000-Gesundheitsförderin Martina Bolkart neue Themen in den Unterricht ein, die die Lehrkräfte anschließend vertiefen. Spielerisch erfahren die Kinder, wie wichtig es ist, gesund und lecker zu essen, sich regelmäßig zu bewegen und zu entspannen, Probleme und Konflikte gewaltfrei zu lösen, Tabak und Alkohol kritisch zu beurteilen und auch bei Gruppendruck Nein sagen zu können. "Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung", freut sich Schulleiterin Susanne Schulz. Die Grundschule Pfohren-Aasen bietet ihren Schülern zum Beispiel folgende gesundheitsfördernde Aktivitäten an: Rhythmisierung des Unterrichtsvormittags mit Bewegungszeiten nach intensiven Unterrichtsphasen, Lernen und Üben in Bewegung, Spiel- und Sportangebote während der Vesper- und der großen Pause, Bundesjugendspiele und Wintersporttag, Kooperation Schule-Turnverein. Klasse 2000 wird über Spenden in Form von Patenschaften finanziert. Diese sind der Lionsclub Donaueschingen, die AOK Baden-Württemberg sowie der Förderverein der Grundschule Pfohren-Aasen. Mit 220 Euro pro Klasse und Schuljahr ermöglichen die Paten den Schülern die Teilnahme.