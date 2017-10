Donaueschingen Klang und Skulptur verschmelzen zu Einheit

Faszinierende Arbeiten

Marianthi Papalexandri und Pe Lang haben die beiden Ansätze experimentell zugespitzt und faszinierende Arbeiten geschaffen. In ihrem "Speaking of membranes" etwa – dem fiktiven "Sprechen der schwingungsfähigen Blättchen" von Miniaturlautsprechern – führen sie Klang und optische Anmutung apart zusammen. "Neue Erscheinungsformen der Kunst sind wichtig", sagt Gottstein und vergisst nicht, der Museumseigentümerin Margit Biedermann für ihre Offenheit und Großzügigkeit zu danken.