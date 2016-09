Donaueschingen Kirchenchor auf der Suche nach einer Leiterin

Im Jahr 1828, als der Grüninger Kirchenchor von zwei Männern und vier Frauen gegründet wurde, und auch über diese Zeit hinaus waren es Leute aus dem Dorf, die Verantwortung als Chorleiter übernahmen. So zählt die Chronik folgende Namen auf: Alois Maier, Berthold Schelling, Erika Zeller, Manfred Müller und Birgit Mundweiler.

Danach begann für den Chor ein neues Zeitalter, es ließ sich nämlich im Dorf niemand finden, der sich der Aufgabe des Dirigenten und Chorleiters annehmen konnte oder wollte. Für die Zeit von 1998 bis 2000 glückte es Pfarrer Werner Arnold, Elke Ringwald aus der Nachbargemeinde Wolterdingen ausfindig zu machen, danach begann man die Fühler anderweitig auszustrecken, überwiegend an der Trossinger Musikhochschule.

So konnten die Chorleiter Daniel Pfeiffer, Regina Berner, Armin Hämmerle und auch die zu der Zeit 21 Jahre alte Studentin Anna-Lena Eisele für den Kirchenchor gefunden werden. Ihr gelang es, in Zusammenarbeit mit der Vorsitzenden Magdalena Fischer, den Chor aus der Vierstimmigkeit in der Dreistimmigkeit heimisch werden zu lassen. Und sowohl bei 45-jährigen Aktiven wie auch 80-Jährigen Motivation und Begeisterung für zeitaufwändige Konzerte zu wecken, durchweg positive Feedbacks nach chorischen Auftritten zu erhalten, begeisterte Sängerinnen auch nach Beendigung von Chorprojekten zum Bleiben zu bewegen und so die Chorstärke trotz natürlicher Fluktuation bei 24 Mitgliedern zu halten.

Verabschiedung erfolgt am 18. September

Den letzten gemeinsamen Auftritt werden Chor und Dirigentin am Sonntag, 18. September haben, wenn die Kirchengemeinde ihren Patron St. Mauritius feiert. In diesem feierlichen Rahmen wird die Chorleiterin offiziell verabschiedet werden.