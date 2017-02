Donaueschingen Kinderumzug am Schmutzigen Donnerstag

Die zahlreichen Besucher am Straßenrand dankten es der närrischen Umzugsschar, die durch die Donaueschinger Innenstadt zog, mit kräftigen Narro-Rufen, dementsprechend wurden sie mit allerlei Süßigkeiten belohnt.

Ein imposantes Bild bot sich dann am Hanselbrunnenplatz, wo Zeremonienmeister Thomas Gantert den Jungnarren den Fastnachtseid abnahm – ein tolles Spektakel bei Kaiserwetter. Weiter ging es durch die Karlstraße Richtung Villa Dolly, wo schon die Belohnung in Form von Schokolade für die Umzugsteilnehmer wartete. Alles in allem nach einem fulminanten Zunftball und einem klasse Kinderumzug ein perfekter Start in die Eschinger Fasnet – Narro heißt es nun die kommenden Tage in der ganzen Donauestadt.