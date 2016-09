Donaueschingen Kinderschuhhersteller setzt auf soziale Standards

Donaueschingen (gvo). Kinderschuhe sind seit sechs Jahrzehnten das Geschäft der Ricosta. Doch nicht allein passgenaue, hochwertige Produkte hat die Geschäftsführung um Ralph Rieker im Auge. Neben sozialer Verantwortung für die Mitarbeiter beschäftigt sich das Unternehmen seit 1997 mit dem Einstieg in ein zertifiziertes Umweltmanagement zunehmend auch mit ökonomischer und ökologischer Nachhaltigkeit. Zahlreiche Zertifizierungen und Auszeichnungen hat das Unternehmen seither erlangt. Die letzte erfolgte im Juli in Düsseldorf. Dieses in der Schuhindustrie ungewöhnliche Engagement über das eigentliche Geschäft hinaus war gestern für den Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei Anlass für einen Besuch eines "mittelständischen Unternehmens, das nicht nur in Quartalszahlen denkt".