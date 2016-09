Donaueschingen Kinder- und Jugendmuseum sahnt Sonderpreis ab

Den Sonderpreis hat sich das Donaueschinger Museum durch sein Angebot verdient. Schließlich ist es das einzige reine Kinder- und Jugendmuseum in ganz Baden-Württemberg, wie es in der Pressemitteilung von Lotto heißt. In Donaueschingen treffen die jungen Besucher auf spannende Mitmach-Exponate, die naturwissenschaftliche Phänomene darstellen, heißt es in der Angebotsbeschreibung. "Moderne innovative Technik gibt es hier zum Anfassen, Workshops lassen dem Erfindergeist freien Raum", begründet Lotto den Extra-Preis mit 5000 Euro.

Es sei nicht selbstverständlich, das Umweltthema in den Mittelpunkt eines Museums zu rücken. "Der Extra-Preis soll insbesondere das Engagement von Museen würdigen, die in ausgewählten Bereichen Außergewöhnliches leisten." Der Lotto-Museumspreis ist nun zum zweiten Mal vergeben worden. An der Ausschreibung, die in Zusammenarbeit mit dem Museumsverband erfolgt, haben in diesem Jahr 63 Museen teilgenommen.

"Eine wahnsinnig dicke Mappe eingereicht"