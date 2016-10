Donaueschingen "Kinder stehen bei mir im Mittelpunkt"

Seit 2004 Leiterin in Allmendshofen

Und somit war gestern auch schnell die Frage eines Schülers, ob das hier eigentlich ein Wunschkonzert sei, zumindest in Sachen neuer Chefin schnell geklärt. Die erfahrene Pädagogin und leidenschaftliche Sängerin hatte nämlich schon seit 2004 als Leiterin der Außenstelle Allmendshofen genügend Zeit, sich bei den Kollegen beliebt zu machen. Dass ihr das gelungen ist, spiegelte sich in den herzlichen Worten der Redner.

Doch dass zum neuen Job auch neue Herausforderungen gehören, das fasste Schulamtsdirektorin Sabine Rösner zusammen. "Als Schulleiterin muss man im Spannungsfeld verschiedener Interessen Verantwortung übernehmen. Für die Kinder und für die Schule. Bei Gabriele Lindemann ist in den Gesprächen mit uns stets spürbar gewesen, dass ihr Beruf auch Berufung ist", so Rösner. Warum es gerade an den Grundschulen Bewerbermangel in Sachen Leitungsfunktion gibt, darauf hat auch die Schulamtsdirektorin, die im Anschluss Rede und Antwort steht, keine Antwort parat. "Vielleicht ist es ein gesellschaftliches Thema: Es sind eben nicht mehr so viele bereit, Verantwortung zu übernehmen. Oder liegt es auch an der generellen Anerkennung des Lehrerberufs? Das sind aber nur Hypothesen", beantwortet Rösner die Frage nach den Gründen für das Ausbleiben von Bewerbern.

"Die Kinder stehen bei mir im Mittelpunkt. Das soll auch im neuen Amt so bleiben", kündigt die neue Schulleiterin an. Und so war es auch nicht verwunderlich, dass die Schüler der Stammschule sowie der Außenstellen Grüningen und Allmendshofen den Großteil des Nachmittags gestalten durften.

Die Erich-Kästner-Schule ist eine teilgebundene Ganztagsschule, die sich Bewegung auf die Fahnen geschrieben hat. Der Spaß an der Bewegung wird beinahe in jeder Unterrichtsstunde geweckt. Auch in Sachen Integration leistet die Erich-Kästner-Schule vorbildliche Arbeit.