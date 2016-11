Das Museum Art Plus bietet in Zusammenarbeit mit der Kunstschule Donaueschingen am Samstag, 19. November, von 14 bis 17 Uhr, wieder einen Kinder-Kunst-Workshop für Kinder von fünf bis zehn Jahren an. Die aktuelle Museumsausstellung "between" bietet für die jungen Museumsbesucher viel Spannendes. Diesmal nehmen sie die Arbeiten des Nürnberger Künstlers Sebastian Kuhn unter die Lupe. Seine oft sehr großen Plastiken und Installationen sind aus Alltagsgegenständen und -materialien zusammengesetzt. Man muss sie von allen Seiten betrachten, um jedes Detail zu erfassen; eine spannende Detektivarbeit. Im Anschluss werden die eigenen Forschungsergebnisse in der Kunstschule zum Ausgangspunkt für kreative und experimentelle Werke. Zusammen mit der Kunstpädagogin Monika Broghammer werden auch hier neue Materialverbindungen hergestellt. Es kann nach Lust und Laune experimentiert werden. Für Ausgangsmaterial ist gesorgt. Treffpunkt im Museum. Kosten: 15 Euro. Anmeldeschluss: Mittwoch, 16. November, Infos: Telefon 0771/8 96 68 90, info@museum-art-plus.com. Foto: Museum Art Plus