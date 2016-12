Donaueschingen Kinder erzählen von der Geburt Jesu

Wortgottesdienste, Christmetten, Eucharistiefeiern und Kinderkrippenfeiern prägten das Weihnachtsfest in den Kirchen der zwölf Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit Donaueschingen. Musikalisch trugen die Kirchenchöre, die Musikvereine und die Gesangvereine dazu bei, den Zauber des Festes zu verbreiten. In St. Marien begleitete Kantor Andreas Rütschlin an der Orgel und mit Solostimme das Hochfest zur Geburt des Herrn. Die Geistlichen erinnerten in ihren Predigten an die Faszination des Weihnachtsfestes, das die aktuellen Geschehnisse auf der Welt für einen Moment mit seinem friedensstiftenden Charakter überstrahlt.

In den katholischen Pfarrgemeinden in Hüfingen feierten die Gläubigen das Fest der Liebe begleitet von den Kirchenchören, Blasorchestern und Gesangvereinen. An Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag gab es kaum mehr freie Plätze. In Hüfingen begann Weihnachten in der Kirche mit einer Kinderkrippenfeier in der Stadtkirche St. Verena. Traditionell gab es für die Jüngsten parallel eine Krippenfeier im Pfarrheim. Der Arbeitskreis Junger Familien übernahm traditionell die Organisation der Krippenfeier in der Stadtkirche. Zu Beginn der Feierlichkeiten in den Kirchen spendeten die Gläubigen den jungen Akteuren des Kinderkrippenspiels lang anhaltenden Beifall für die Aufführun gen der Weihnachtsgeschichte.

Die feierliche Gestaltung der Christmetten und Eucharistiefeiern war an den Festtagen auch den Geistlichen und Seelsorgern zu verdanken, die in ihrem überproportionalen Wirken in den Kirchen das Fest bereicherten.