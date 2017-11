Donaueschingen Kinder ehren St. Martin mitgroßem Umzug

Donaueschingen-Pfohren (gvo). So zogen gestern die Mädchen und Jungen nach einem Gottesdienst mit Musikbegleitung der Jugendkapelle durch die Straßen an die Festhalle, wo die Geschichte der Mantelteilung nacherzählt wurde. Man ließ den Abend bei Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln und heißen Würsten in unterhaltsamen Runden ausklingen. Rund 200 Teilnehmer waren dabei.