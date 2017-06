Donaueschingen Kerstin Rüllke leitet Kulturamt

Die Donauquellstadt hat im Kulturbereich einen glänzenden Ruf und mit meinen Ideen und Innovationen möchte ich auf das erfolgreiche Kulturprogramm aufsatteln. Das Zusammenwirken mit der Gesellschaft der Musikfreunde ist mir in diesem Zusammenhang ein ganz wichtiges Anliegen", sagt Kerstin Rüllke.

Auch Oberbürgermeister Erik Pauly zeigt sich über die Wahlentscheidung erfreut. "Kontinuität und Stetigkeit sind im neuen Amt Kultur nun ganz wichtige Säulen. Ich erwarte von der neuen Leiterin gleichzeitig ein kritisches Durchleuchten des bisher Geleisteten und Neugestaltung dort, wo erforderlich. Frau Rüllke wird aus meiner Sicht eine Triebfeder für das kulturelle Leben in Donaueschingen sein. Alleinstellungsmerkmale und das Besondere sind schließlich das, was Donaueschingen auszeichnet. Durch den Umzug des Amtes Kultur in das Rathaus 1 wird zudem die Bedeutung und Wichtigkeit dieses Fachbereichs unterstrichen", so der OB zu dieser Personalie.

Da das ursprüngliche Amt für Kultur, Tourismus und Marketing aufgeteilt wurde, steht eine weitere Stellenbesetzung für den Bereich Tourismus an. Eine Entscheidung soll es hierzu Ende Juni geben.