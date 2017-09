Donaueschingen Kerstin Rüllke leitet das Kulturamt

Donaueschingen. Nach unruhigen Jahren mit zum Teil kurzfristigen Wechseln wurde das bisherige Amt Kultur, Tourismus und Marketing nach intensiven Diskussionen im Gemeinderat zum 1. Juli 2017 in das neue Amt 2, Tourismus und Marketing, und das neue Amt 8, Kultur, aufgeteilt. Jetzt hat die Stadtverwaltung mit Kerstin Rüllke (Kultur) und Andreas Haller (Tourismus und Marketing) die neuen Amtsleiter offiziell vorgestellt. Die Stadtverwaltung strebt eine gewisse Konstanz in beiden Ämtern an, um die großen Aufgaben und Herausforderungen bewältigen zu können. "Wir wollen endlich in ruhigere Fahrwasser kommen und die Kräfte in beiden Bereichen bündeln", erklärt Oberbürgermeister Erik Pauly.