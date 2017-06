Donaueschingen-Wolterdingen. Seit der Pensionierung von Bernhard Hauer muss die Wolterdinger Grundschule ohne eigenen Rektor auskommen. An der Schule hat sich offenbar alles eingespielt: "Die Lehrerversorgung scheint gesichert zu sein", sagt Wolfram Möllen, Rektor der Donaueschinger Eichendorffschule, der die Schule kommissarisch leitet. Genaues könne man erst sagen, nachdem das Schulamt die Lehrerversorgung für das nächste Schuljahr festgelegt habe. Auch die Schülerzahlen würden den Bestand der Grundschule sichern. Neues in Bezug auf die Schulleiterstelle gibt es nicht: "Ich helfe gerne aus, solange es nötig ist, bin aber auch bereit, die Leitung wieder abzugeben", sagt Möllen. Das wird wohl so schnell nichts: Laut Regierungspräsidium gibt es keine Bewerbung. Das Gleiche gilt für die Grundschule in Döggingen.