Donaueschingen. Rechtzeitig zum 30-jährigen Bühnenjubiläum stellt Deutschlands wahrscheinlich berühmtester Verb-Brecher, Silbenfischer und Vers-Sager, wie er sich selbst gerne nennt, seine neuen Kreationen aus dem Flunkerbunker vor. Mit "Reim Time" präsentiert Willy Astor am Mittwoch, 23. November, 20 Uhr, sein neues Programm in den Donauhallen in Donaueschingen. Shakespeares Hamlet erfährt eine gastronomische Wiedergeburt in: "Omlett – ein Rührstück mit Eggschn". Sein afrikanischer Reggae führt jeden Zuhörer aufs Glatteis und spätestens bei seinem "Seniorenmedley" bleibt keine Bettpfanne trocken.