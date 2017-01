Donaueschingen Kartenvorverkauf für Zunftball beginnt

Donaueschingen. Die Kulissenbauer sind am Werkeln, die Schauspieler am Proben, und am Samstag, 18. Februar, ist es so weit: Dann öffnet sich im Mozartsaal der Donauhallen der Vorhang zum Zunftball 2017, der unter dem Motto "Herzlich willkommen im Zirkus Frohsini" steht. Die Narrenzunft Frohsinn nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch den Donaueschinger Zirkus – da wird balanciert, dressiert und einiges ausprobiert.