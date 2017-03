Live-Classic-Rock präsentiert die Band Helter Skelter am Samstag, 4. März, um 20 Uhr in den Donauhallen. Die sieben Musiker katapultieren die klassische Musik der späten 60er-, 70er- und Anfang der 80er-Jahre in die Gegenwart. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Einlass ist ab 19 Uhr. Foto: Veranstalter