Donaueschingen Kapelle macht Kindern Musik schmackhaft

Die Kapelle stellt ein Instrument. Nach etwa eineinhalb Jahren Ausbildung kann man das Juniorabzeichen erlangen, was einem den Weg in die Jugendkapelle ebnet. Nach etwa drei weiteren Jahren wird in der Regel das bronzene Leistungsabzeichen abgelegt, um dann auch in der Gesamtkapelle mitspielen zu dürfen.

Der Verein bietet auch eine musikalische Vorausbildung für Kinder ab etwa sieben Jahren an. Hierbei werden mit Hilfe der Blockflöte die Grundbegriffe der Musik erlernt. Die Kinder können so kostengünstig ausprobieren, ob ihnen das Musizieren überhaupt Freude macht.

Beim Open-Air-Dorfplatzkonzert zur Ferieneinstimmung macht die heimische Bläserjugend Pause. Dafür spielen die Gruppe Kirne Brass aus Unterkirnach sowie die Drittplatzierten des SWR4-Blechduells Brotäne Herdepfl am Freitag, 28. Juli, ab 19 Uhr auf. Der Eintritt ist frei, erstmals Barbetrieb.