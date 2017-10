Donaueschingen Kapazitäten werden erweitert

Mit einem audiovisuellen Programm blickten die Erzieherinnen auf das vergangene Jahr zurück und gaben den Eltern so einen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten des Kindergartens. Zu ihnen zählen das Entdecken und Forschen der Kleinen. Die Entwicklung musischer Eigenschaften und von Beweglichkeit wird in Programmen wie "Singen-Bewegen-Sprechen" gefördert. Aktuell wird im Kindergarten ein Aktionsraum für Kleingruppen entwickelt. Das Angebot der Sprachförderung stärkt, in Rücksprache mit den Eltern, die Ausdruckswiese der Kinder. Die Gesamtkonzeption beinhaltet zudem die Bildung von Selbstkompetenz, lässt Raum zur Reflexion, bietet altersspezifische Projekte und ausreichend Raum für das Freispiel. Die Mitwirkung an einem kulinarischen Buffet sensibilisiert die Kinder im Umgang mit Lebensmitteln.

Leiterin Heidi Noack berichtete von einer Erweiterung der Aufnahmekapazität von 53 Kindern auf aktuell 67 Mädchen und Jungen. Derzeit besuchen 63 Kinder in drei Gruppen den Kindergarten Pfohren, davon nutzen 22 das Ganztagesangebot. Die Aufnahme von Kindern unter drei Jahren ist möglich, sie zählen allerdings doppelt.

Der zum Elternbeiratsvorsitzende gewählte Sebastian Avallone informierte nach einem kurzen Jahresrückblick über das bevorstehende Basteln von Laternen. Heidi Noack dankte allen Helfern, die sich bereit erklären, an den Wochenenden auf den bereits gegossenen Fundamenten im Freigelände ein Spiel- und ein Gartenhäuschen zu errichten. Der neue Elternbeirat wird weiterhin von Sebastian Avallone angeführt. Neu im Team sind der Markus Mergl und Lioba Schick sowie Marion Kniep-Maier und Lena Koal.