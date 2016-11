Donaueschingen Kampfsport findet viel Anklang

Donaueschingen. Vom 14. bis 18. November lief in ganz Deutschland der Tag des Judo: Judo-Vereine und Schulen haben Schülern die Möglichkeit geboten, sich spielerisch mit dem Judosport auseinanderzusetzen. Ins Leben gerufen wurde diese bundesweite Initiative vom Deutschen Judo-Bund (DJB). Aus diesem Grund fand am 17. November der Tag des Judo für die dritten und vierten Klassen in der Erich Kästner-Schule statt.