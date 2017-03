Donaueschingen Kammerchor Chornetto singt "Ein deutsches Requiem"

Es ist ein ungewöhnliches Requiem, eine Totenmesse, die sich nicht auf den traditionellen liturgische Text der lateinischen Totenmesse stützt. Johannes Brahms nahm als Textgrundlage die deutsche Bibelübersetzung Martin Luthers und wählte selbst die Bibeltexte aus, die er in unnachahmlicher Weise für Chor und Solisten in Töne setzte. Seit der Uraufführung im Jahre 1868 berührt diese Totenmesse den Zuhörer zutiefst. Das Requiem wendet sich zunächst an die Trauernden, die Hinterbliebenen und will ihren Schmerz überwindbar machen und Trost, Hoffnung und Zuversicht vermitteln. Statt der Angst vor den Höllenstrafen (Dies Irae) sprechen Hoffnung und Zuversicht aus dem dramatischen "Tod, wo ist dein Stachel; Hölle, wo ist dein Sieg." Und am Schluss bleibt der Glaube "Selig sind, die in dem Herrn sterben".

Chornetto wählt die kleine Besetzung des Kammerchors und ein kleines Kammerensemble und versucht dabei im intimeren Rahmen die Zuhörer in den Bann dieser großartigen, berührenden Musik zu ziehen. Die in Donaueschingen bereits bekannten Solisten Lea Sophie Decker (Sopran) und Clemens Morgenthaler (Bariton) werden zusammen mit der Camerata Chornetto und dem Chornetto für eine denkwürdige Aufführung des Brahmsschen "Ein deutsches Requiem" sorgen. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.