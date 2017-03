Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Wolterdingen ist gestern Abend ein junger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 19.30 Uhr mit seinem Kleinwagen der Marke Hyundai auf einer Verbindungsstraße zwischen Wolterdingen und Grüningen unterwegs. Etwa 500 Meter vor der Abzweigung auf die Donaueschinger Straße ereignete sich aus bislang ungeklärter Ursache der folgenschwere Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das Fahrzeug offenbar ins Schleudern und kam rechts von der Straße ab, woraufhin es mit einem Baum kollidierte. Unglücklicherweise erfolgte der seitliche Zusammenstoß auf der Fahrerseite, sodass der junge Mann eingeklemmt wurde. Die alarmierten Feuerwehren aus Wolterdingen und Donaueschingen mussten sich mit schwerem Gerät Zugang zu dem Autofahrer in seinem völlig deformierten Fahrzeug verschaffen, während dieser vom Notarzt versorgt wurde. Hierbei entfernte man das Dach sowie einen Rücksitz und rettete den Mann über den Kofferraum. Er kam anschließend mit Notarztbegleitung in das Schwarzwald-Baar-Klinikum. Nähere Angaben zum Unfallhergang und dem Zustand des Verletzten konnten am Abend von den Hilfskräften nicht mehr gemacht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Verkehrspolizei aus Zimmern hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Foto: Eich