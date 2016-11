Das Racing-Team des Ski-Club Baar Donaueschingen hat auf dem Gletscher von Sölden seine erste Trainingseinheit der Ski-Saison 2016/17 absolviert. An allen vier Tagen konnten die mehr als 40 Teilnehmer bei strahlend blauem Himmel und gut präparierten Pistenbedingungen nahtlos an die vergangene Saison anknüpfen. Auf dem Tiefenbach- und Rettenbachgletscher wurde das Fahren in engen und weiten Radien, die Tempokontrolle und Kantenlage geübt. Dabei konnten namhafte deutsche Alpinskiasse hautnah auf der steilen Skiweltcup-Strecke bestaunt werden. Höhepunkt für die jungen Rennläufer des Ski-Club Baar war, dass Skiprofis wie Felix Neureuther, Fritz Dopfer und Stefan Luitz bereitwillig Autogramme, unter anderem auf Skihelme, gaben. Für alle, die sich für die Piste vorbereiten möchten, bietet der Ski-Club, jeden Mittwoch ab 20.30 Uhr Ski-Fitness in der Sporthalle der Realschule an. Info unter www-skiclubbaar.de. Foto: Verein