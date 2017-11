Mit 36 Teilnehmern ging der Karateverein Donaueschingen in diesen Tagen in sein Jahresabschlussturnier. Die jungen Karatekas schnupperten dabei erstmals Turnierluft. Das Abschlussturnier ist im Terminkalender die letzte Veranstaltung des Jahres und wichtiger Bestandteil der erfolgreichen Jugendarbeit. Beeindruckt zeigten sich auch die zahlreich erschienenen Eltern, die ihre Sprösslinge in den einzelnen Disziplinen bestaunen konnten. Nach insgesamt sechs Stunden Wettbewerb in den verschiedenen Abteilungen der fernöstlichen Kampfkunst gab es am Ende der sportlichen Aktivitäten als kleine Einstimmung auf die kommende Adventszeit für die Mädchen und Jungen jeweils einen Schoko-Nikolaus. Foto: Verein