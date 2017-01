Französische Schüler aus Millau sind derzeit zu Besuch in Donaueschingen. Noch bis 3. Februar besuchen 24 Mädchen und Jungen sowie zwei Begleitpersonen im Schüleraustausch das Fürstenberg-Gymnasium in Donaueschingen. Neben einem Wintertag in Schluchsee und in Titisee stehen weitere Programmpunkte, wie eine Brauereibesichtigung in Donaueschingen und Schlittschuhlaufen im Eisstadion in Schwenningen, auf dem Programm. Die Gäste aus der französischen Partnerstadt sowie ihre Begleitpersonen wurden von Bürgermeister Bernhard Kaiser im Rathaus begrüßt und empfangen. Foto: Stadt Donaueschingen