Donaueschingen Junge Fußballer messen sich

Donaueschingen-Wolterdingen. Das nun zum fünften Mal veranstaltete Vorbereitungsturnier für Jugendmannschaften von den C-bis zu den A-Mannschaften, hat mittlerweile einen festen Platz im Terminkalender – nicht nur bei den FC-Kickern, sondern auch bei vielen anderen Clubs.

FC-Vorsitzender Markus Langenbacher hat diese Veranstaltung ins Leben gerufen. Die Schirmherrschaft hat Ehrenmitglied Rudi Boll, der schon seit Jahrzehnten mit dem heimischen FC verwachsen ist, übernommen. Dank seines Engagements fallen keine Startgebühren für die Mannschaften an, und für die vorne Platzierten gibt es Preisgelder in Form von Wertgutscheinen. 25 Juniorenteams aller Altersklassen aus der ganzen Region und dem Hegau-Bodensee-Raum trafen sich auf dem doch sehr attraktiven Sportgelände, um vor Rundenbeginn auch ihren Leistungsstand zu testen. Das Interesse an diesem Turnier ist sehr groß, denn die Anmeldungen haben bei Weitem das Machbare überstiegen. Demnach gab es für einige Teams auch Absagen.

So strahlend wie das Wetter war auch die Laune der Verantwortlichen. AH-Obmann Armin Maier, hat dieses Mal die Turnierleitung übernommen, denn FC-Vorsitzender Markus Langenbacher war aus familiären Gründen verhindert. Und FC-Jugendleiter Alexander Steudtner schaut auch optimistisch in die Zukunft. Die Nachwuchsarbeit des FCW, von den Bambini bis zu den A-Junioren, mit aktuell 85 Kindern und Jugendlichen trägt sich selbst. Die neu gegründete B-Junioren-Spielgemeinschaft mit dem Schellenberg-Sport-Club (SSC) Donaueschingen, dem Fußballverein (FV) Donaueschingen und dem Fußballclub (FC) Pfohren, hat ihre Premiere an diesem Wochenende gut bestanden, freut sich Steudtner.