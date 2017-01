Donaueschingen Junge Frau wartet auf ersten Einsatz

Donaueschingen-Pfohren. Die 17 Jahre alte Eva Schiesel ist die erste Feuerwehrfrau in der Geschichte der Einsatz-Abteilung Pfohren. Seit ihrer Gründung im Jahr 1866 gehörten der Feuerwehr nur Männer an, obwohl die Feuerwehr seit Jahren bereit ist, Frauen in ihren Reihen willkommen zu heißen.

Während den anderen Donaueschinger Einsatz-Abteilungen schon seit Jahren Frauen angehören, wollte es am ersten Ort an der jungen Donau einfach nicht so recht funktionieren. Auch die Jugendfeuerwehr Pfohren-Neudingen, in der seit 2001 viele der heutigen aktiven Feuerwehrmitglieder ihre Karriere begannen, änderte zunächst nichts daran.

Eva Schiesel durchbricht nun als erste Frau das lange Warten auf weibliche Mannschaftsmitglieder. Vor zehn Jahren begann die junge Frau ihre Karriere in der Jugendfeuerwehr, in der sie von der Pike auf eine fachlich fundierte Ausbildung erhielt. Von Beginn an war es ihr wichtig, ihre theoretisch erworbenen Kenntnisse in der Praxis umzusetzen. "Zudem passte im Team der Jugendfeuerwehr alles zusammen. Ausbildung, interessante Veranstaltungen, Spaß und Geselligkeit hielten sich die Waage", freut sich Schiesel rückblickend über eine Zeit, die ihr in guter Erinnerung bleibt. Gründe, die sie in der Wahl ihres Hobbys bestärkten, gibt es genügend.