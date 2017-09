Donaueschingen Jugend aus aller Welt zu Gast

Donaueschingen (jak). "Up with People" kommt zurück nach Donaueschingen: In den 1980er-Jahren war die multinationale Gruppe bereits mehrmals in der Stadt, nun plant das Projekt eine Rückkehr. "In Kooperation mit dem Rotary Club Donaueschingen ist es gelungen, dass Up with People ihren Aufenthalt in Donaueschingen während ihrer Tour 2017 angesagt hat", erklärt Silke Altenburger. Die Donaueschingerin war bereits selbst mit Up with People unterwegs und kann sich noch gut an die Zeit damals erinnern.