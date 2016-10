Jürgen Hirt ist neuer Elternbeiratsvorsitzender an der Erich-Kästner-Schule in Donaueschingen. Er wurde am Dienstagabend gewählt, ebenso seine Stellvertreterin Irina Becker. Zur Schriftführerin wurde Sarah Amann bestimmt und Jörg Winter zum Kassierer. Der neue Elternbeirat der Erich-Kästner-Schule (von links): Jörg Winter, Irina Becker, Sarah Amann, Jürgen Hirt. Foto: Schule