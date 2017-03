Judosportler des Fürstenberg-Gymnasiums haben erstmals bei "Jugend trainiert für Olympia" teilgenommen. Alle vier Baaremer Teams schafften es beim Bezirksfinale in Freiburg aufs Siegertreppchen. Die Judo-Arbeitsgemeinschaft trainiert Sportlehrer Lucien Honti erst seit vergangenem Herbst. Das Team um Artur Filbert, Vinzent Zandona, Cornelius Engesser, Elyesa Yazici, Oskar Güntner und Dominic Böttcher erreichte in der Wettkampfgruppe IV einen verdienten zweiten Platz. Knapp dahinter folgte ihnen ihre schulinterne Konkurrenz um Seraphim Sigwart, Julian Jäger, Leopold Blum, Marcel Scherzinger und Felix Schottmann. Das Mädchenteam der Wettkampfgruppe III erreichte am Ende des Bezirksfinales einen dritten Platz. Die Freude war bei Lea-Sophie Franke, Victoria Kaiser und Lea Koch entsprechend groß. Stolz waren auch die drei Kursstufenschüler Hagen Schlumberger, Aurel Moser und Damian Ebner, die sich in der Wettkampfgruppe I den zweiten Platz erkämpften. Foto: Fürstenberg-Gymnasium