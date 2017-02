Donaueschingen Jubiläums-Festplatz skizziert

Kürzlich stellte Ortsvorsteher Gerhard Feucht dem Festkomitee eine erste Planung des Festplatzes um die Entenburg (grün) vor. Im blauen Sektor werden Handwerker und Händler platziert, im orangenen Bereich das Lager der Gruppen, die das mittelalterliche Leben darstellen werden. Im gelben Bereich finden sich die Zelte der Vereine um die große Bühne. In einer Besprechung am 15. März wird die Planung behandelt. Möglicherweise wird einer der elf mitmachenden Vereine sein Zelt in einem anderen Bereiche aufschlagen.