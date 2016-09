Donaueschingen Jochen Cabanis fordert mehr Tempo

Geplant waren identische Summen jeweils in den nächsten Jahren. Für 2017 hat Cabanis den Donaueschinger Räten nun eine Investitionssumme zwischen 2,4 und drei Millionen Euro vorgeschlagen. "Die Baufirmen sind immer stärker gefragt. Das könnte den Zeitplan durcheinander bringen", warnte Cabanis. Zudem würde Donaueschingen ab 2018 die ersten Erträge aus dem Netzbetrieb erwirtschaften sowie in öffentlichen Gebäuden Kosten für Internetanschlüsse durchs eigene Netz einsparen. "Diese Beträge sollte man nicht unterschätzen. Das Landratsamt hat die aktuellen Internetkosten auf eine siebenstellige Summe hochgerechnet." Nun obliegt dem Gemeinderat in den Haushaltsberatungen, ob er mehr Geld für den Netzausbau bereitstellen will.

SPD-Stadtrat Gottfried Vetter unterstützte diesen Vorschlag: "Bis alle Haushalte für insgesamt rund 20 Millionen Euro angeschlossen sind, dauert es wohl rund 15 Jahre. Das dauert viel zu lange. Bräunlingen investiert viel höhere Beträge und auch Hüfingen. Brigachtal ist mit dem Ausbau sogar schon fertig." Da dürfe man den Anschluss nicht verlieren", meinte Vetter. Er schlug eine andere Form der Finanzierung, eventuell über einen Eigenbetrieb wie Blumberg vor, um den städtischen Haushalt zu entlasten. "Die Konkurrenz wächst und wer weiß, wie lange es die üppige Landesförderung dann noch gibt?", gab Vetter zu bedenken. Kämmerer Georg Zoller vertrat aber die Ansicht, dass man mit der aktuellen Regelung steuerlich sehr gut fahre. Auch CDU-Stadtrat Reinhard Merkle vertrat die Ansicht, dass man den Ausbau schneller als ursprünglich geplant, vorantreiben sollte.

Auf die Bremse trat dagegen Wolterdingens Ortsvorsteher Reinhard Müller: "Viele schließen leider nicht an, wenn sie beispielsweise über Unitymedia recht gut versorgt werden. Dass der Glasfaseranschluss direkt ins Haus eine hundertprozentige Verbesserung bringe, habe sich in den Köpfen noch nicht durchgesetzt. Anders sieht es in Hubertshofen aus. Während in Wolterdingen bei 98 möglichen Anschlüssen bislang nur zwölf zustande gekommen sind, sind es im bislang unterversorgten Hubertshofen hundert bei 175 möglichen Anschlüssen. Kritik äußerte Müller zudem an der Qualität der Baumaßnahmen. Sowohl in der Tannheimer Straße als auch in der Hubertshofener Straße sei der Gehweg in inakzeptablen Zustand. Der neue Belag sei wellig und teilweise bis in die privaten Hecken aufgebracht worden. In der Tannheimer Straße sei der Belag inzwischen erneuert worden. Das müsse nun auch in der Hubertshofener Straße der Fall sein. Cabanis bestätigte die schlechte Arbeit, könne diese aber nicht nachvollziehen. An anderer Stelle habe die Firma tadellos gearbeitet.

Das Breitbandnetz mit Glasfaser soll auf Donaueschinger Gemarkung 2017 in fünf Bereichen weiter ausgebaut werden:

Bereich 1: Fohrenhöfe, Landratsamt, Schulen und ­Wohngebäude in der Humboldtstraße und Baarsporthalle.

Bereich 2: Humboldtstraße bis Donauhallen, inklusive Feursteinschule, Rathaus, Realschule.

Bereich 3: Anlieger entlang der Strecke Donauhallen bis zur Eichendorffschule.

Bereich 4: Gewerbegebiet Aasen

Bereich 5: Nördliches Grüningen und südliches Grüningen, das nicht parallel zur Gasleitung mitversorgt wurde.