Donaueschingen Jetzt stehen die Höhepunkte an

Donaueschingen (jak). Verhaltene Stimmung auch am zweiten Reitturniertag: Während Aussteller und Wirte größtenteils mit Hoffnung auf das Wochenende blicken und auch am Freitag nicht ganz so viel Arbeit hatten, wie sie es sich erhofft hatten, ist Turnierchef Kaspar Funke optimistisch bei der Halbzeitbilanz: "Der Donnerstag ist wirklich nicht aufgegangen, aber jetzt wird es." Während es am Nachmittag noch wenig Besucher waren, kamen abends dann doch mehr zum Reitturnier.

So langsam würden auch die Besucherzahlen zunehmen und der Kartenvorverkauf spreche dafür, dass es ein richtig gutes Wochenende werde. Aus dem schlechten Auftakt will Funke aber schon Konsequenzen ziehen: Das Programm am Donnerstag werde im kommenden Jahr wieder geändert. Der Umzug soll bestehen bleiben, aber sonst möchte er dem Publikum wieder mehr Attraktionen bieten.

