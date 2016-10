Donaueschingen Jetzt ist der Rotstift anzusetzen

Donaueschingen (jak). In wirtschaftlich guten Zeiten, so der OB, in denen eine Kommune eigentlich ihr Finanzpolster aufbauen sollte, würden sich die Finanzen der Stadt genau in die gegenteilige Richtung bewegen. "Wir können bei Rekordsteuereinnahmen nicht alles verprassen und sogar noch den Weg in die Schulden planen." Es sei ihm schwergefallen, einen solchen Haushaltsentwurf überhaupt dem Gemeinderat vorzulegen. Eine andere Wahl hatte er jedoch nicht.

Dass der Haushaltsentwurf für 2017 Investitionen in Höhe von 15,8 Millionen Euro enthält, die sich die Stadt nicht leisten kann, hat viele Gründe: Nachdem die Verwaltung beim Entwurf 2015 viele Projekte eigenmächtig gestrichen hatte, wurde geregelt, dass dies nicht mehr vorkommen kann und nur die Räte den Rotstift ansetzen dürfen.

So müssten alle Projekte, die in der mittelfristigen Finanzplanung für 2017 aufgeführt sind, in die Planungen aufgenommen werden. Hinzu kommen aber noch neue Projekte, wie beispielsweise die Brücke in Allmendshofen. Nicht unerheblich ist auch die Kostensteigerung, beispielsweise wurden für die Halle in Grüningen zwei Millionen Euro eingeplant, mittlerweile sind es 2,8 Millionen Euro. Und dann gibt es noch die Projekte, die sich aus der Konstellation verschiedener Entwicklungen heraus aufdrängen, weil sie wohl nur jetzt realisiert werden können, wie die Neugestaltung des Donauzusammenflusses.