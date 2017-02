Donaueschingen Jede Menge los in Wolterdingen

Am Fasnet-Samstag, 25. Februar, startet um 20 Uhr der bunte Abend der Immerfroh-Narren in der Mehrzweckhalle. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Fasnet-Sonntag gehört den Bregtal-Glonki und ihrem Programmnachmittag in der Halle. Beginn ist 14.30 Uhr, Einlass ab 13 Uhr.

Der Fasnet-Montag steht im Zeichen der kleinen Narren. Um 14 Uhr findet der Immerfroh-Kinderpreismaskenball statt. Die Veranstalter freuen sich auf Kinder, die alleine oder in der Gruppe etwas aufführen. Auch einfallsreiche Kostüm können präsentiert werden. Für alle Mitwirkenden gibt es einen Preis. Einlass in die Halle ist um 13 Uhr.

Am Aschermittwoch findet um 20 Uhr unter Mitwirkung der Musikkapelle die Hexenverbrennung am Ewigen Bau hinter dem Feuerwehrgerätehaus statt.