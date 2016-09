Donaueschingen Jazz mystisch und voller Gefühl

Eigentlich an E-Bass und Kontrabass zu Hause, bringt er in das Trio eine elektrisch verstärkte viersaitige Bass-Ukulele ein – im Jazz ein fast nie zu hörendes Zupfinstrument, das Preuschl nur mit den Fingern und durchgängig einstimmig spielt und bei Bedarf auch umstimmt.

Der dritte Musiker im Bunde ist Reinhold Schmölzer. Erst vor einem knappen Jahr zum festen Triomitglied geworden, erweist er sich als fabelhafter Schlagzeuger, dem im Normalfall vier Trommeln, drei Becken und ein kleiner Satz an Schlägeln genügt, um mit ständig vibrierender Beweglichkeit seinen energiegeladenen Beitrag zum intensiven Drive des Trios zu leisten.

"Into the Mystic" lautet der Titel einer CD des David-Helbock-Trios, die erst vor drei Wochen auf den Markt gekommen ist. Ein gutes Dutzend der aufgenommenen Titel bildet das Programm des Konzertes. Helbock und seine Partner offenbaren darin musikalisch eine starke Neigung zum weiten Feld des Mystischen. Diese Inspirationsquelle reicht von altgriechischen Mythen oder persischen Legenden bis zu der subjektiven Auffassung, dass schon die Musik an sich, die einem im Inneren berührt und durch Worte nicht zu fassen ist, etwas Mystisches ist. In einer solchen Vorstellungswelt findet dann auch eine spannungsreiche Jazznummer ihren Platz, die sich variantenreich den zweiten Satz der siebten Sinfonie von Beethoven anverwandelt.

Helbock, Preuschl und Schmölzer sind hervorragende Gestalter. Dafür zwei Beispiele: Im Stück Eros stellt Helbock pedalsatte Akkorde der linken Hand spitzen ostinaten Diskantfiguren in der rechten gegenüber; Preuschl unterfüttert dies seelenruhig und doch hochkonzentriert mit dem sonoren Bass seiner Ukulele; und Schmölzer zieht dazu das Publikum mit besengerührtem oder trocken traktiertem Schlagwerk in einen Sog aus verstörender Ruhe, sensiblen Zwischentönen und faszinierenden Klangfarben. In Teilen von Mutter Erde hingegen erreicht eine rhythmisch genau kontrollierte Klangflut zeitweise das Ohr. Die Zuhörer sind begeistert.