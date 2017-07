Donaueschingen Jazz, Blues, Soul und mehr soweit das Ohr reicht

TUB-A treten auf

Die Lokalhelden stehen für Funk-Jazz in einer außergewöhlichen Besetzung: Akkordeon, Gitarre, Schlagzeug, Saxofon, Trompete und Tuba. Auf sie folgt Albie Donnelly’s Supercharge. Der Namensgeber hat schon mit internationalen Größen wie Bob Geldof, den Boomtown Rats und Graham Parker zusammengespielt. Seine Supercharge haben sich dem Jazz, Blues und Soul verschrieben. In der Umbaupause will der Verein Grauzone für einen Flashmob sorgen.

Ab 21.30 Uhr wird bis 1 Uhr in den Lokalen weitergefeiert. In der Alten Hofbibliothek treten die Nopkings auf (Soul und Funk), im Twist Roberto Santamaria (Latin), im Bräu­stüble Ladwig’s Horns & Beat (Brass-Groove-Jazz), im Twist hoch 2 The Booze Bombs (Rockabilly), im Café Hengstler Diego’s Canela (Fiesta und Latin), im Eiscafé Vivaldi Just Unplugged (Pop) und im Irish Pub Blarney Rob Tognoni (Bluesrock).

Karten kosten im Vorverkauf bei der Tourist-Information an der Karlstraße acht Euro, an der Abendkasse 10 Euro.