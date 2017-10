Donaueschingen Jan Niklas Kempf

14 Jahre alt, ist erst seit vier Wochen in der neunten Klasse der Eichendorffschule. Er findet es spannend, in einer Partnerklasse zu sein und etwas für andere Schüler zu tun. Das Projekt findet er sehr gut. Als Neuer lerne er so auch viele Leute kennen. Beim Inklusionstag hatte er die Betreuung eines Schülers aus der Partnerklasse übernommen und mit ihm gemeinsam die Spiele absolviert.

acht Jahre, aus der Inklusionsklasse der Ostbaarschule Oberbaldingen hat sich sehr auf den Tag gefreut. Die Spannung war dem Mädchen regelrecht anzumerken. Der Inklusionstag ist für sie ein großes Abenteuer, "alles ist schön, das Gelände ist schön, ein tolles Wetter", sagt die Achtjährige, die Ärztin werden möchte. Besonders das Herumtollen mit den vielen Kindern finde sie super.

acht Jahre, aus der Partnerklasse der Ostbaarschule in Oberbaldingen findet die Zusammenarbeit mit den anderen Kindern gut. Sie machen viel zusammen mit ihrer Partnerklasse. In der Schule hat er auch schon Freundschaften geschlossen. Er findet es gut, mit den Schülern der Donau­eschinger Karl-Wacker-Schule zu spielen. Besonders der heutige Tag mit so vielen Angeboten sei super.