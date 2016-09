Das 75er-Klassentreffen der Wolterdinger war sehr gelungen, resümierten die Teilnehmer. Der Tagesausflug mit dem Bus führte erst zur Tannenmühle nach Grafenhausen, unter anderem mit dem Besuch der Laurentiuskapelle. Auch das Hüsli, bekannt durch die Schwarzwaldklinik, wurde besichtigt, bevor es dann am Schluchsee entlang wieder in Richtung Wolterdingen ging. Der Abschluss fand in der Bräunlinger Weinstube statt. Foto: Reichart