Donaueschingen Ja-Wort von Räten für neue Brücke über Wolfsbach nötig

Donaueschingen-Wolterdingen. Eine neue Brücke muss über den Wolfsbach gebaut werden. Der Ortschaftsrat hofft nun auf ein wohlwollendes Ja-Wort aus dem Gemeinderat. Über diese Brücke ist auch das Anwesen Schrenk erreichbar, und sie wird von den meisten Landwirten in Wolterdingen genutzt. Ein Vorschlag aus dem Wolterdinger Ortschaftsrat sei laut Verwaltung nicht umsetzbar. Es ging darum, ob durch eine doppelte oder dreifache Verrohrung der nötige Abfluss zu erlangen und somit ein Weiherweg-Brücken-Neubau überflüssig sei und so Kosten einzusparen seien. Bei der erforderlichen Spannweite von sechs Metern sei dies nicht möglich, wurde in der jüngsten Sitzung bekannt. Für diese Maßnahme müsse ein wasserrechtliches Verfahren, das heißt, ein Antrag auf Genehmigung beim Landratsamt, eingereicht werden. Zudem müssten die naturschutzrechtlichen Belange sowie die hydraulische Durchflussmenge beachtet werden. Die Verwaltung verwies auf einen identischen Fall in Neudingen, wo das Landratsamt einer Verrohrung auch nicht zustimmte. Diese Brücke hat eine Spannweite von gut dreieinhalb Metern.