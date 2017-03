Donaueschingen Irmgard Engel gibt Leitung ab

Mit dem selbstgefertigten Kissen und einer Orchidee wurde sie aus dem Amt verabschiedet. Zum Nachfolger wurde einstimmig der 64-jährige Peter Leutze gewählt, den viele Donaueschinger noch aus seiner Zeit als Friedhofsverwalter kennen.

Aus der 1994 als Donaueschinger Seniorenrat gegründeten Gruppe sind in der Zwischenzeit die Stadtsenioren Donaueschingen geworden. Irmgard Engel will sich auf diesem Ruhekissen nicht ausruhen, machte sie gestern vor 40 Teilnehmern in der Sitzung im Saal von St. Michael deutlich: Das Ruhekissen habe ja auch eine Vorderseite, auf der stehe "Stadtsenioren Donaueschingen". Sie sagte: "Ich werde weiterhin die Seniorenarbeit in Donaueschingen verfolgen und aktiv unterstützen."

"Manches konnte ich auf den Weg bringen, wenn auch nicht alles", räumte die scheidende Vorsitzende ein, dass der "schwindende Elan und manchmal fehlende Kräfte" der Grund seien, dass sie das Amt abgeben wolle.