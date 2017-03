Donaueschingen Internet und Handy richtig nutzen

"Es kommt auf das Aufzeigen von Alternativen zu den Apps wie Whats App, Snapchat an", so Ralf Herr. Dem Elternbeiratsvorsitzenden am Fürstenberg-Gymnasium ist es wichtig, dass Eltern mit ihren Kindern konstruktive und offene Gespräche über digitale Medien und die neuen Kommunikationsformen führen können.

Analog zur medizinischen Erstversorgung wurden bei der diesjährigen Veranstaltungsreihe am Fürstenberg-Gymnasium auch erstmals sogenannte "digitale Ersthelfer" ausgebildet. Über die Zusatzqualifikation mobile Medien sollen fortan Schüler als kompetente Ansprechpartner zu allen Fragen rund um das Thema auftreten. "So wird die Informationsreihe nachhaltig im Schulalltag verankert", erläutert Abteilungsleiter Oberdörfer das zusätzliche Präventionsmodul. Dieser Aspekt sei für die Schulgemeinschaft sehr wichtig. Medienbildung ist seit diesem Jahr auch fester Bestandteil des baden-württembergischen Bildungsplans.

Donaueschingen-Hubertshofen. Auf ein reges Jahr blickten die Landfrauen aus Mistelbrunn und Hubertshofen bei ihrer Hauptversammlung zurück. Der Ortsverein Mistelbrunn hatte insgesamt 29 Veranstaltungen im Jahr 2016. Die zwei Höhepunkte waren das Landfrauenfrühstück bei der Familie Schrenk und die Vorstellung am Bezirkstag in Bräunlingen. Dort hatten sich die Frauen mit einem eigens kreierten fetzigen Lied präsentiert.

Vorsitzende Erika Maier konnte gleich über zwei Neuzugänge mit Angelika Knöpfle und Hannelore Müller berichten. Insgesamt gehören jetzt 22 Landfrauen zum Verein.

Bei der Entlastung nutze Ortsvorsteherin Monika Winterhalder die Möglichkeit, sich bei den Landfrauen für ihre Aktivitäten zu bedanken, die auch immer wieder den Gemeinden zugutekommen und auch für Nichtmitglieder offen sind.

Sehr erfreut war Erika Maier über zwei besondere Ehrungen. Bereits seit 30 Jahren sind Monika Knöpfle und Christa Schrenk im Verein. 1987 sind sie beigetreten und haben immer Einsatz gezeigt. Beide waren auch im Bezirk tätig. Christa Schrenk war von 1994 bis 2003 erste Vorsitzende. Monika Knöpfle war von 2000 bis 2003 stellvertretende Vorsitzende und danach bis 2012 erste Vorsitzende.

In ihrer Vorschau wies Erika Maier auf verschiedene Termine hin. Erstmals soll am 16. Mai in Mistelbrunn eine Pflanzen- und Buchtauschbörse stattfinden. Es soll auch Kaffee und Kuchen angeboten werden. In diesem Jahr sind die Landfrauen für den Seniorennachmittag zuständig, der voraussichtlich am 9. April stattfinden soll. Ebenso sind ein Suppensonntag und ein Ausflug geplant. Außerdem gab Erika Maier einige Termine des Bezirks bekannt. Gemeinsam beschloss man, 2018 wieder ein Frühstück auf dem Bauernhof anzubieten.