Donaueschingen Instrumenten zum Entdecken

Donaueschingen-Wolterdingen. Nachwuchsarbeit ist der Wolterdinger Musikkapelle wichtig. Aktuell haben sich fünf Kinder das Juniorabzeichen – es ist das erste Jugendabzeichen – erarbeitet. Jüngst waren einige Musiker auch auf Werbetour in der heimischen Grundschule: Es wurde ein aktiver musikalischer Unterricht, bei dem die Schüler alles Wissenswerte über die Kapelle und deren Instrumente erfuhren. Selbstverständlich durften sie auch alles ausprobieren.

Am 15. Juli um 10.30 Uhr findet im Proberaum in der Festhalle wieder ein Schnupper-Informationsvormittag statt. Hier haben interessierte Kinder ab etwa neun Jahren mit ihren Eltern nochmals die Möglichkeit, sich an Instrumenten zu versuchen. Außerdem wird in diesem Rahmen über das Ausbildungsangebot und die Konditionen informiert.

Auch eine musikalische Vorausbildung für Kinder ab etwa sieben Jahren bietet die Musikkapelle an. Hierbei werden mit Hilfe der Blockflöte die Grundbegriffe der Musik erlernt, was für beide Seiten Vorteile mit sich bringt. Zum einen sind Siebenjährigen noch zu klein, um ein großes Instrument zu tragen oder ihm einen vernünftigen Ton zu entlocken, und zudem können sie kostengünstig ausprobieren, ob ihnen das Musizieren überhaupt Freude bereitet.