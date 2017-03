Donaueschingen Inspirierende Live-Musik nach der Winterpause

Die beiden Musiker aus Donaueschingen, Gregor Lange und Robert Tauscher, versammeln in diesem Projekt einige der besten Musiker der Region um sich und bieten ein kreativ gemischtes Livemusik-Programm in allen Facetten und mit vielen Überraschungen. "Entspannt und groovy" ist das musikalische Motto der Band. Zum Start der neuen After-Work-Reihe haben die Musiker ihr Projekt in "Black Forest Allstars" umgetauft, um die Herkunft der Musiker und des Projekts noch treffender zu unterstreichen. Mit dabei sind: Sebastian Schnitzer (Keyboard), Robert Tauscher (Gitarre), Martin Weber (Bass) und Gregor Lange (Schlagzeug) sowie Sänger aus der Region.

Das erfolgreiche Live-Format zieht mittlerweile sowohl Donaueschinger als auch Gäste aus der Region in die Alte Hofbibliothek – nunmehr eine etablierte Veranstaltungslocation. Mit Erfolg ist der Stadtvilla neues Leben eingehaucht worden.

Nur kurze Sommerpause